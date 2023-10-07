Два товара первой необходимости подорожали в Иркутской области

Специалисты зафиксировали изменение цен на товары первой необходимости в Иркутской области. Какие из них подорожали, а какие подешевели, рассказали в региональной службе потребительского рынка.

С 26 сентября по 2 октября подорожали два продукта – на 3% куриные яйца и примерно на 2% мясо кур. Тенденция роста цен на яйца наблюдалась в 82 регионах страны, на мясо кур – в 66.

При этом несколько товаров в указанный период подешевели: на 6,4% морковь, на 4% репчатый лук, на 3,6% картофель, на 2,9% баранина, на 1,1% белокочанная капуста, на 0,5% пшеничная мука, на 0,7% мороженная рыба, на 0,3% яблоки, почти на 2% пастеризованное молоко.

На оставшиеся 11 товаров, в числе которых масло сливочное и растительное, рис, гречка, вермишель, хлеб, чай, сахар, соль, говядина и свинина, цены почти не изменились.