Свалка шин вспыхнула в Черемхово: подозревают детей

Пожар произошел накануне вечером в Черемхово – загорелась неэксплуатируемая территория в районе Восточного проезда, где хранилось более 200 автомобильных покрышек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

На момент прибытия первых подразделений на открытой площадке полыхали шины, существовала угроза распространения огня на близлежащие покрышки. Однако этого не случилось: пожарным удалось за 30 минут ликвидировать открытое горение.

После в течение четырех часов огнеборцы разбирали и проливали тлеющие шины. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Очевидцы пожара пояснили дознавателям МЧС России, что незадолго до произошедшего на свалке видели детей. Неосторожное обращение с огнем – основная причина произошедшего. Проводится проверка.