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Премиальная иномарка устроила аварию на дороге в Приангарье: погибли и пострадали люди

Автомобиль Audi A8 устроил страшную аварию в Тайшетском районе Иркутской области – в ней погиб один человек и два пострадали. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

<p>Фото полиции Иркутской области</p>

Фото полиции Иркутской области

По предварительным данным, вчера вечером на подъезде к Тайшету 45-летний водитель, который ехал со стороны города Бирюсинска, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Toyota RAV4 под управлением 47-летнего мужчины.

Во время ДТП 44-летняя пассажирка кроссовера погибла на месте, оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.


<p>Фото полиции Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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