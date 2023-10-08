Проблема с дефицитом топлива в Нижнеудинске не решается три года – губернатор

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию с нехваткой топлива в Нижнеудинске. По его словам, этой проблеме уже не один год.

«Самая сложная ситуация – в Нижнеудинске. Системная проблема, не решается в течение трех лет. Отопительные периоды проходят с привлечением областных средств», – пояснил глава региона в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что власти рекомендовали муниципалитету заключить концессионное соглашение и утвердить тариф. Правительство же региона намерено рассмотреть возможные меры поддержки по формированию нормативного запаса угля.

Накануне Нижнеудинску из аварийно-технического запаса региона было поручено выделить 5 тысяч тонн топлива.

На месте сейчас находится министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин, который разбирается с проблемой.