Главу теплоснабжающей организации в Иркутске обвинили в афере на 30 млн рублей

Генерального директора ООО «УКС» обвинили в многомиллионном мошенничестве – расследование возбужденного в отношении него дела завершено, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2018-2021 годах обвиняемый для хищения денег предоставил в уполномоченный орган документы с ложными тарифами на тепловую энергию. Затем чтобы компенсировать якобы недополученные доходы была получена субсидия из регионального бюджета.

Казне Иркутской области причинен ущерб в 30 млн рублей. Чтобы компенсировать деньги, на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.