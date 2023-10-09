«Важно нести риск-культуру в массы» – Владимир Орлов – о БРИФе (видео)

«Мы все здесь рассказываем о победах и удачах, как у нас всё получается. А те, у кого не получается – не выступают, – поделился на БРИФ’23 постоянный участник мероприятия генеральный директор генеральный директор РискТЭКонсалт Владимир Орлов. – По роду деятельности я часто бываю вовлечён в проекты, где надо что-то спасать. Я проанализировал, почему так получается? В чём проблема?».

По мнению эксперта, вся проблема в риск-культуре.

– Не изменив риск-культуру лиц, принимающих решения, всё остальное бесполезно. А Байкальский риск-форум – это, наверное, сейчас в стране самый главный институт по изменению культуры и управления рисками. Миссия форума – просвещение обучение, нести риск-культуру в массы, как это не помпезно звучит. И это действительно так, потому что методичку можно изучить, сертификат можно получить, а голову изменить – это долгая задача.