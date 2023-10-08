Иркутяне выступили «за» жесткие штрафы для пьяных электросамокатчиков

Большинство иркутян выступили «за» высокие штрафы для нетрезвых самокатчиков и велосипедистов, рассказали аналитики сервиса SuperJob. Результаты есть у SIA.RU.

«Совет Федерации разработал законопроект, согласно которому за езду на средствах индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии будут наказывать штрафами от 20 до 30 тысяч рублей. 75% иркутян поддерживают инициативу. Против только каждый девятый – 11%», – сообщили агнтству.

Активнее всех штрафные санкции для нетрезвых владельцев и арендаторов СИМ поддерживают женщины: 81% против 70% среди мужчин. Количество тех, кто согласен с необходимостью жесткого регулирования, с увеличением уровня доходов немного снижается: 84% среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 73% среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей.