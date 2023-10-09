«ИНК будет содействовать развитию территорий присутствия» (видео)

Иркутская нефтяная компания работает на территории трёх регионов – это Иркутская область, Республика Саха Якутия и Красноярский край. В этому году компания утвердила программу социальных инвестиций «Территория будущего», определив ключевые направления и задачи, которые компания будет решать в партнёрстве с территориями присутствия.

– Компания считает для себя важным содействовать развитию территорий в создании комфортных условий для проживания, в благоустройстве тех территорий, где проживают наши работники и просто жители территорий, где мы работаем, – заявила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина на БРИФ'23.

Она подчеркнула, что сейчас в Усть-Куте идёт реализация проекта благоустройства общественного пространства перед домом культуры «Речники», а также строится современный микрорайон для будущих сотрудников Иркутского завода полимеров ИНК.

– Данный проект стал победителем конкурса Министерства строительства РФ. Благоустройство данного пространства началось в прошлом году, в этом году мы совместно с жителями города Усть-Кут озеленили данную территорию и высадили порядка 300 кустарников и цветов. Проект по строительству жилого микрорайона находится на начальной стадии, проводятся работы по планировке территории. Данный микрорайон рассчитан для проживания порядка трёх тысяч жителей, на территории будут также располагаться школа, два детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр. Важно, что все объекты социальной инфраструктуры будут доступны не только для жителей микрорайона, но и для жителей всего города.