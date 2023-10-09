«Всё по-разному, всё непросто. 2022 второй год Иркутская область закончила с рекордными показателями, а в 2023 году бизнес уже начал ощущать последствия шоков», – заявила министр экономического развития региона Наталья Гершун.

Она отметила, что несмотря на это, показатели инвестиций в регионе «находятся на уровне».

– Мы не дали ни одному инвестиционному проекту остановиться, но у действующих компаний есть небольшие проседания. Самая пострадавшая в настоящее время – это лесная отрасль. <…> Но кто сказал, что шок – это плохо? Шоки нам дают больше возможностей для адаптации, открывают новые рынки, новые перспективы. И те, кто сможет подняться, подстроиться, может стать лидером.