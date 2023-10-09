Новости

Власти РФ выделили 500 млн рублей на поддержку разработчиков новых технологий

Правительство России направит 500 млн рублей на поддержку разработчиков новых технологий и материалов, сообщила пресс-служба кабмина.

Субсидии на реализацию инновационных проектов будут предоставляться по линии Минобрнауки и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы центрам Национальной технологической инициативы, созданным на базе крупнейших российских вузов.

Поддержка разработки и внедрения новых технологий и материалов поможет выполнению важнейших задач, связанных с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплением технологического суверенитета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес