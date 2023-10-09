Эффект высоких ставок снизит на цены на продукты через несколько месяцев – аналитики

Рост цен неделя к неделе замедлился – до 0,21% против 0,28%. Этого, однако, хватило для того, чтобы ускорить инфляцию в годовом исчислении. Об этом пишут «Известия».

В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,26% после роста на 0,41% неделей ранее. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию продолжили снижаться (0,21% после роста на 0,55% неделей ранее). На продукты питания, за исключением овощей и фруктов, рост цен также замедлился до 0,26% (0,4% неделей ранее). Ключевую роль здесь сыграло снижение темпов роста цен на мясопродукты, масложировую продукцию, а также хлебобулочные изделия.

Что касается непродовольственных товаров, то инфляция в этом секторе замедлилась до 0,08% к предыдущей неделе (ранее – 0,24%). Важным стало падение цен на бензин – сразу на 0,43%. Кроме того, подешевела обувь. При этом возобновился после трехнедельного перерыва рост цен на бытовую технику, а также продолжили дорожать строительные материалы.

Таким образом, ускоряющийся рост цен практически догнал минимальный прогноз ЦБ России на этот год – 6%. Учитывая, что последние месяцы года, как правило, демонстрируют большую инфляцию, чем III квартал, можно ожидать, что шестипроцентная отметка будет уверенно преодолена.

– Изменение ключевой ставки полноценно сказывается на экономике лишь через 3-6 кварталов, поэтому не стоит ожидать быстрого замедления темпов инфляции после ужесточения ДКП. Мы ожидаем на конец года диапазона по инфляции в 6-8%, – сказал аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Напомним, что ранее два товара первой необходимости подорожали в Иркутской области. С 26 сентября по 2 октября подорожали два продукта – на 3% куриные яйца и примерно на 2% мясо кур. Тенденция роста цен на яйца наблюдалась в 82 регионах страны, на мясо кур – в 66. При этом несколько товаров в указанный период подешевели: на 6,4% морковь, на 4% репчатый лук, на 3,6% картофель, на 2,9% баранина, на 1,1% белокочанная капуста, на 0,5% пшеничная мука, на 0,7% мороженная рыба, на 0,3% яблоки, почти на 2% пастеризованное молоко.