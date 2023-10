Новости ПИК могут продать От контрольного пакета отказался Сергей Гордеев. 20% акций перешли закрытому паевому инвестфонду. Об этом пишут «Известия». Акционер крупнейшего девелопера в России ПИК Сергей Гордеев перестал владеть контрольным пакетом. Его доля в капитале компании снизилась с 52,49% до 32,49%, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации. 20% акций перешли закрытому паевому инвестфонду. По мнению экспертов, речь может идти как о технической сделке – например, для ухода застройщика от санкций – так и о реальном переходе части компании или даже ее контрольного пакета окологосударственной структуре. По слухам, определенные проблемы у ПИК были уже достаточно давно, и всё это время обсуждались различные варианты их решения, сказал «Известиям» экономист, руководитель компании Itleaders Егор Клопенко. Фактически группа держится на плечах крупнейшего кредитора – ВТБ, это касается и ряда дочерних предприятий, сказал он. – Решение о продаже 20% акций «тайному» покупателю, возможно, является частью единой большой сделки, бенефициаром которой станет окологосударственный предприниматель, – сказал Егор Клопенко. По информации источника «Известий», у ПИК действительно немало проблем: Гордеев лишился части сильных управленцев, а «Самолёт», например, заметно превосходит группу по технологиям продаж. Ранее стало известно о том, что девелоперская группа ПИК запускает свой первый проект на Филиппинах, следует из информации на сайте жилого комплекса One Sierra, где указано, что все права на него принадлежат российскому девелоперу. Сам сайт принадлежит местной HRDP Sierra Corp. Заявку на регистрацию товарного знака One Sierra в марте 2020 года подала HRDP Group Corp., следует из реестра центра интеллектуальной собственности Филиппин. HRDP Group Corp. – это подразделение группы ПИК, указано в профиле одного из специалистов по продажам группы ПИК в LinkedIn. На форуме Skyscrapercity можно найти презентацию проекта, в которой указано, что One Sierra – это 30-этажный дом, который планируется построить в пригороде столицы Филиппин Манилы. info4

