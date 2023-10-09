Больничные могут увеличить вдвое

Максимальный размер выплат за один день может составить – с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей в 2025 году, рассказали «Известиям» в Минтруде.

В 2025-м власти планируют увеличить предельные размеры ряда пособий более чем в два раза по сравнению с показателями на сегодня, говорится в материалах к бюджету Социального фонда на 2024-2026 годы («Известия» их изучили).

В частности, в 2025-м максимальная сумма выплат по временной нетрудоспособности составит 5674 рубля в сутки, сообщили в пресс-службе Минтруда. Сегодня россияне за один день больничного получают до 2737 рублей – почти на 3 тыс. меньше. В следующем году предельный размер компенсации будет чуть выше 4,1 тыс.

Размер пособия зависит от страхового стажа. Так, если он составляет до пяти лет, то работнику выплачивается по болезни 60% среднего заработка за два предыдущих года, от пяти до восьми лет – 80%, свыше восьми лет – 100%, но не более максимального лимита. Например, если больничный будет выдан в 2025-м, то для расчета используют зарплату за 2023 и 2024 годы, объяснили в Минтруде.

Ранее стало известно о том, что почти все работники в Иркутске теряют доходы во время больничных. Сотрудникам с небольшим стажем и работникам с высокой заработной платой ходить на больничные невыгодно в финансовом плане: они теряют в доходе. Нередко эти люди не обращаются в поликлинику и предпочитают «болеть на работе», подвергая коллег опасности заражения.

Вместе с тем работодатели в столице Приангарья в основном не практикуют доплаты для сотрудников, ушедших на больничный, чтобы компенсировать снижение их заработной платы: в 7 из 10 компаний таковые меры отсутствуют. Но в 7% организаций сотрудникам на больничном все же доплачивают до среднего заработка, еще в 4% – до фактического. В 1 из 100 компаний доплачивают до полного оклада. Еще 1% работодателей практикует фиксированную выплату сверх больничного листа.