Иркутская область заняла 47 место в России по уровню материального благополучия

Согласно данным рейтинга РИА Новости, соседние регионы – Красноярский край, Новосибирская область, Республика Бурятия – заняли 28, 32 и 76 место.

Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатский край.

Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен в них.

Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга. Исключением является только доступность жилья в Москве и Санкт-Петербурге, которая из-за высоких цен на недвижимость в столицах находится на относительно невысоком уровне.

Нижняя часть рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Замыкают список Бурятия, Дагестан, Крым, Кабардино-Балкарская, Чечня, Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкессия, Тыва, Ингушетия.