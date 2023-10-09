ИНК выступила инициатором создания проектного офиса по координации процессов развития Усть-Кутского района

Иркутская нефтяная компания (ИНК) выступила с инициативой создания проектного офиса для решения ключевых проблем и комплексного развития Усть-Кутского района, сообщила на пленарной сессии VII Международного Байкальского риск-форума директор Усть-Кутского газоперерабатывающего завода ИНК, депутат Законодательного собрания Иркутской области Татьяна Молостова.

Проектный офис ИНК должен обеспечить комплексный подход к решению ключевых проблем территории, таких как недостаток современного жилья, транспортная доступность, состояние городской и природной среды, возможности профессионального образования. В состав проектного офиса должны войти представители бизнеса, финансовых институтов, экспертного сообщества, представители органов муниципальной, региональной, федеральной власти.

Для решения поставленных задач компания предлагает разработать долгосрочный мастер-план социально-экономического развития района на основе обозначенных приоритетов и сформировать цели до 2030–2035 гг. Первый блок включает развитие новых производств, подбор площадок под развитие бизнеса, возможность привлечения частного капитала в инфраструктуру городов. Предложенная модель основывается на экономических принципах развития города, которые уже находят отражение в проектах инфраструктуры, пространственного развития, благоустройства и повышения качества жизни горожан. Ключевым станет формирование специального бюджета для развития района. Создание социальной инфраструктуры позволит жителям остаться на территории и станет стимулом для дальнейшего самостоятельного роста района-донора.

Татьяна Молостова отметила, что Усть-Кут неоднократно становился «плацдармом» для проектов федерального масштаба. При этом последние несколько десятилетий Усть-Куту и району доставалось не такое большое количество бюджетных средств, чтобы совершать инфраструктурные прорывы. Так что сейчас все большие предприятия, которые сюда заходят, рискуют попасть в ловушку взаимных ожиданий. Местные жители, ориентируясь на лучшие примеры комфортной городской среды, ожидают от бизнеса рабочие места, масштабное благоустройство, решение конкретных проблем, рост налогов, однако инфраструктурные ограничения во многом тормозят развитие предприятий, которым приходится предпринимать дополнительные усилия, чтобы «расшить» эти узкие места».

Сегодня Усть-Кутский район сталкивается с парадоксом возможностей и ограничений. С одной стороны, район имеет значительные природные и промышленные ресурсы, есть рабочие места – в настоящее время открыто более 5 800 вакансий. С другой, по итогам опроса, проведенного в августе 2023 года, здесь самый низкий уровень удовлетворенности качеством жизни в Иркутской области. Несмотря на достойную зарплату, люди готовы уезжать, потому что их не держит территория. Жителей не устраивает городское жилье, уровень образования и здравоохранения, имеющиеся возможности для досуга и отдыха, состояние общественного транспорта.

Идею создания проектного офиса поддержал модератор сессии, руководитель аналитического центра ТЭК по консалтингу, генеральный директор Национального водородного союза Денис Дерюшкин, глава региона Игорь Кобзев, управляющий директор департамента по работе с госсектором ПАО «Сбербанк» Альберт Фахрутдинов.