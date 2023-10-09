Сотрудники АТБ передали пледы в благотворительный фонд «Старость в радость»

Осень – наступают первые холода. Самое время позаботиться о тех, кто нуждается в помощи и тепле.

Сотрудники Азиатско-Тихоокеанского банка в Москве передали более двух сотен пледов в Благотворительный фонд «Старость в радость». Теплый текстиль будет отправлен подопечным домов престарелых и интернатов, чтобы они смогли встретить прохладное время года в тепле и комфорте.

Фонд «Старость в радость» работает с 2011 года, оказывая психологическую, информационно-консультационную, финансовую, медико-социальную и бытовую помощь пожилым людям и людям с инвалидностью. В настоящее время организация помогает более чем в 60 регионах и по меньшей мере в 1000 учреждениях, а также реализует собственные программы.