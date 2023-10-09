АТБ принял участие в выставке «Кредит-Expo»

Азиатско-Тихоокеанский банк стал участником VI Выставки кредитов для малого и среднего бизнеса «Кредит-Expo», которая прошла в Москве 3-4 октября. Сотрудники корпоративного блока второй год подряд представляют банк на мероприятии.

Заместитель управляющего по корпоративному бизнесу Юлия Баранник выступила с темой «Кредитование как драйвер развития». Она рассказала про кредитные предложения АТБ, востребованные программы экспресс-кредитования, кредиты в рамках господдержки, банковские гарантии и лизинг.

На стенде «АТБ Бизнес» клиенты могли ознакомиться со всеми продуктами банка и получить ответы на интересующие вопросы у сотрудников банка.

«Кредит-Expo» – единственная в России выставка, которая нацелена на создание прозрачных условий для получения денежных средств компаниями малого бизнеса и их собственниками. Площадка ежегодно объединяет банки и другие финансовые организации с представителями МСБ.