Альфа-Банк выплатит лучшим студентам гранты за смелые идеи

Открыт приём заявок на участие в проекте Альфа-Шанс — стипендиальной программе Альфа-Банка по поддержке талантливых студентов. В этот раз в жюри сразу 2 музыканта – Василий Вакуленко (Баста) и Иманбек.

Самые талантливые студенты получат по 300 тыс. рублей на исследования, стартапы, развитие и реализацию смелых проектов. Общий призовой фонд – более 9 млн рублей.

За 28 лет Альфа-Шанс помог начать успешную карьеру более чем тысяче студентов. Выпускники Альфа-Шанса добились выдающихся результатов в IT, математике, химии, физике, юриспруденции, биологии, медицине, психологии, политологии, коммуникациях, космонавтике и музыке.

Анастасия Цветкова из Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского поделилась, что победа в программе Альфа-Шанс кардинально изменила ее жизнь. Как только в медиа опубликовали списки номинантов, ей предложила сотрудничество организация, которая занимается исследованиями Крайнего Севера.

Константин Балцат из университета ИТМО благодаря гранту отправился в путешествие для изучения информационных технологий в области искусственного интеллекта. Константин планирует заниматься исследованиями человеческого мозга при помощи нейросетей.

Владислав Дыбалев из Алтайского государственного университета придумал, как делать стекло из дерева. А свой выигрыш будущий ученый потратит на разработку инновационного материала.

«Мы каждый год открываем новые таланты и даем им шанс максимально раскрыть свой потенциал и заявить о себе. А они своими открытиями меняют мир к лучшему», — рассказал генеральный директор благотворительного фонда Альфа-Шанс Алексей Гиязов.

Итоги конкурса будут подведены в апреле 2024 года. Подать заявку может студент 3-4 курса любого российского вуза до 15 декабря. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте проекта.