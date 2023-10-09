Как поработать в Альфа-Банке и получить за это приз

Альфа-Банк вновь запустил онлайн-проект Альфа-Симуляция. Это настоящий рабочий день в Альфе, только онлайн. Благодаря проекту каждый может узнать, как работают в Альфе, и вдохновиться на то, чтобы стать частью команды. А еще на сайте Альфа-Симуляции можно подарить свой голос за банк в рейтинге лучших работодателей страны.

В свой пробный рабочий день можно поучаствовать в разработке мобильного банка Альфа-Онлайн, заняться клиентскими сервисами, провести исследования в Alfa Research Center в команде экспертов, поиграть в настольный теннис в перерыве и выпить кофе с будущими коллегами. Можно попробовать себя в качестве сотрудника офиса или Phygital отделения.

Альфа-Симуляция – интерактивное кино в жанре скринлайф, главным героем которого становится кандидат. Именно главный герой решает, на какую вакансию откликнуться, что ответить HR-менеджеру на вопрос интервью и как отреагировать на шутку коллеги.

Всего за 5 минут можно взглянуть на весь процесс трудоустройства и работы в банке и пройти все основные этапы: отклик, интервью с рекрутером, оффер, знакомство с командой и решение рабочих задач, а еще отдых и кофе-брейк после работы. Во всех эпизодах участвуют настоящие сотрудники Альфы. Все локации в симуляции — пространства банка.

Самых активных участников проекта ждут призы — ноутбук, смартфон, шлем виртуальной реальности и другие ценные подарки.

«Проект Альфа-Симуляция возвращается — формат понравился нашим кандидатам в прошлом году, поэтому мы сохранили и апгрейдили его. Вы снова погружаетесь в увлекательный скринлайф и проживаете день в банке за героя, которого выберете сами. В версии этого года вас ждут новые уровни, которые не повторяют сценарии первой части. Вы сможете построить два новых карьерных трека и оценить, насколько вам близка культура умных и свободных в Альфе», — поделилась Юлия Фомина, руководитель управления развития бренда работодателя Альфа-Банка.