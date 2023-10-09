Бесплатное РКО: Дальневосточный банк предложил выгодные пакеты обслуживания

Дальневосточный банк предлагает широкую линейку пакетов РКО для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В списке предложений присутствуют такие, как «Смарт» и «Старт – открытие и ведение расчетного счета, ежемесячное обслуживание обойдутся клиенту в 0 руб.

«Данные пакеты – отличный вариант для начала работы с банком, если предприниматель находится в процессе выбора финансового партнёра. В процессе пользования доступными в рамках пакетов услугами клиент постепенно понимает, по каким из них ему нужен дополнительный объём обслуживания, и может при желании перейти на тот тариф, который наиболее полно отвечает его потребностям – или же остаться в рамках уже действующего. РКО за ноль от Дальневосточного банка – это не только доступно, просто и выгодно, но ещё и очень надёжно», – добавил Иван Бабенко, начальник департамента клиентского бизнеса АО «Дальневосточный банк».

Тарифы «Смарт» и Старт» от Дальневосточного банка, подробно:

Услуги СМАРТ СТАРТ Обслуживание 0 ₽ 0 ₽ Открытие и ведение счета бесплатно бесплатно Платежи контрагентам в другие банки без комиссии без ограничений 3 шт. Переводы физлицам без комиссии 600 000 ₽ - Переводы ИП на свои счета физлица без комиссии 600 000 ₽ 150 000 ₽