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Ингосстрах Банк в октябре начисляет повышенный кешбэк в категории «Рестораны и кафе»

В октябре 2023 года в программе лояльности «Ингосстрах Бонус» категорией повышенных начислений являются «Рестораны и кафе» (кроме фастфуда с МСС 5814).

– Кешбэк ингорублями начисляется при оплате картой в магазинах и предприятиях по всему миру, в том числе в интернете с МСС 5811, 5812, 5813 (кроме фастфуда с МСС 5814). Расплачивайтесь вашей премиальной или стандартной картой и получайте: 5% ингорублями от суммы покупок, – говорится в сообщении банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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