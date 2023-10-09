Альфа-Банк обновил приложение для компаний Альфа-Бизнес

Альфа-Банк выпустил обновленную версию приложения для компаний Альфа-Бизнес. Оно позволяет работать сразу с группой компаний. Функционал уже доступен части клиентов.

Больше не нужно переключаться между компаниями — пользователи теперь могут создавать группы, чтобы решать задачи и отслеживать движение средств сразу по нескольким юридическим лицам. Это актуально для крупного бизнеса.

Клиенты могут также вносить изменения в свои группы компаний, получать сводную информацию по счетам на одном экране, осуществлять платежи от имени всех компаний группы. Также пользователям доступен новый раздел «Счета» с агрегированной информацией по всем счетам компаний группы: здесь есть гибкая система фильтрации по организациям и типам счетов, а также валюте и условиям.

«Продвинутый цифровой банковский сервис сегодня является обязательным атрибутом успешного взаимодействия клиента с банком. Мы давно наблюдаем растущий интерес клиентов крупного бизнеса к мобильным банковским приложениям, доказавшим свою успешность среди частных клиентов или предпринимателей. Понимая это, мы дополнили функционал для групп компаний — он позволяет максимально удобно вести работу с несколькими компаниями сразу из мобильного приложения. Кроме того, в ближайшее время мы запустим в мобильном приложении уникальный режим для топ-менеджеров компаний», — рассказал Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка.