Факторинговый портфель Альфа-Банка превысил четверть триллиона рублей

Факторинговый портфель Альфа-Банка по итогам 9 месяцев 2023 года достиг 278,86 млрд рублей, что на 58% выше аналогичного показателя прошлого года. Количество активных клиентов год-к-году выросло на 38%, и составляет 1213 компаний.

Портфель в сегменте малого и среднего бизнеса показал рост на 48% к началу года, в том числе благодаря внедрению новой скоринговой модели, которая ускорила процесс рассмотрения сделок. Новая модель на основе кредитного рейтинга поставщика и покупателя, структуры сделки и минимального пакета документов позволяет принимать на факторинг дебиторскую задолженность компаний любого сегмента.

«Текущий результат говорит сам за себя. Мы всегда готовы поддержать бизнес, и стали фактором первого выбора для коммерческих компаний. Каждый квартал почти 200 новых клиентов малого, среднего и крупного бизнеса переходят на факторинговое обслуживание в Альфа-Банк. Мы предлагаем клиентам лучшие финансовые решения для эффективного развития бизнеса. С факторингом от Альфа-Банка можно увеличить период отсрочки платежа, получить беззалоговое финансирование и исключить риск неоплаты. Наш фокус — сервис и технологичность, мы постоянно улучшаем клиентский путь и внедряем инновации. В 3 квартале запустили новую программу по финансированию автодилеров и уже провели первые сделки», — отмечает Павел Шишов, управляющий директор по факторингу Альфа-Банка.