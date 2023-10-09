Петр Фрадков: через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым

Банковский сектор переживает активную трансформацию — полностью цифровой финансовый мир в ближайшие несколько лет станет новой реальностью, а банки усилят кооперацию, в том числе международную, в борьбе с киберпреступлениями в финансовой сфере. Таким мнением поделился Петр Фрадков, председатель ПСБ, в ходе своего выступления на Международном форуме по финансовой безопасности «Сириус-2023», который состоялся в рамках финального этапа III Международной Олимпиады по финансовой безопасности.

«В ПСБ доля полностью автоматизированных операций малого и среднего бизнеса в цифровых каналах составляет порядка 60%. В розничном сегменте уже 65% клиентов активно используют цифровые банковские сервисы. Уверен, что уже через пять лет эта цифра будет 100% по всем сегментам банковского бизнеса, а банковский сектор станет абсолютно цифровым, мобильным, технологичным, и все это приведет к еще большему удобству пользователей», - отметил Петр Фрадков.

В своем выступлении он пояснил, что цифровизация банков, в частности, усиление роли биометрических технологий в банковской сфере, развитие онлайн-банкинга, больших данных и цифровых валют, рост рынка цифровых платежей, требуют постоянного развития механизмов финансовой безопасности: «Цифровизация отрасли, высокая зависимость финансового сектора от информационных технологий и огромные объемы конфиденциальных данных формируют «благоприятные условия» для киберпреступлений на финансовых рынках. Сейчас мы все столкнулись с проблемами, которых раньше не было. Это новая реальность».

Глава ПСБ также поделился с участниками дискуссии опытом использования банком эффективных механизмов для минимизации рисков в этом направлении. По его словам, ПСБ не только использует все современные системы защиты и тестирует их, моделируя хакерские атаки с участием экспертов, чтобы совершенствовать эти инструменты, но и проводит постоянную работу с сотрудниками и клиентами банка по повышению финансовой грамотности и разъяснению вопросов кибербезопасности, использует для этого все возможные каналы коммуникации. При этом в новой реальности и в новых условиях для более эффективного противодействия финансовым преступлениям и мошенничеству важно усиливать эффективное взаимодействие между финансовыми организациями, улучшать существующие механизмы информационного обмена, в том числе международные, резюмировал Пётр Фрадков.

В деловой программе Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2023» также приняли участие глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, член Совета директоров Банка России Михаил Мамута и др. Участники обсудили вопросы финансовой безопасности в контексте происходящих глобальных изменений, оценили ситуацию в мировой экономике, обменялись мнениями относительно главных тенденций и актуальных рисков в этом направлении, предложили меры по их минимизации.