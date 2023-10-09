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ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 3,1% годовых

ПСБ увеличил ставку по вкладу в китайских юанях до 3,1% годовых. Ее получают клиенты, которые открывают вклад «В юанях» на срок 367 дней.

Доходность по вкладу «В юанях» при размещении средств на шесть месяцев составляет 3% годовых, на три месяца – 2,9% годовых. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней.

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«Сегодня китайский юань стал не просто дружественной валютой для российской экономики, но и надёжным инструментом для диверсификации сбережений граждан. На фоне умеренного укрепления юаня к российскому рублю наши розничные клиенты активно пользуются возможностью размещения средств в китайской валюте. Для удобства клиентов мы повысили доходность по юаневым вкладам на всех сроках. Уверен, что к концу года портфель средств наших клиентов в этой валюте значительно возрастет», - отметил Марат Муллагалиев, вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ.

Открыть вклад в юанях можно в безналичной форме в мобильном и интернет-банке или в отделении ПСБ. Для розничных клиентов при объёме операции от миллиона рублей действуют льготные курсы безналичной конвертации юаней, доступные в офисах банка в будние дни в часы основных торгов на валютной секции Московской биржи.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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