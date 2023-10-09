ПСБ выдал первый льготный агрокредит в Луганской Народной Республике

ПСБ выдал первый льготный кредит клиенту из агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики. Финансирование на пополнение оборотных средств получил сельхозтоваропроизводитель, который занимается растениеводством.

«Мы понимаем, что для экономики новых регионов, как и для всей России, отрасль АПК, обеспечивающая продовольственную безопасность страны, имеет особое значение. Важную роль в поддержке производителей сельскохозяйственной продукции играет банковская сфера. В ПСБ представители агропромышленного комплекса новых регионов могут получить финансирование не только на пополнение оборотного капитала, но и на инвестиционные цели – для приобретения оборудования и техники, на строительство и модернизацию производства. Агропромышленное кредитование послужит дополнительным импульсом развития одной из базовых для региона отраслей хозяйства», – отметил Дмитрий Чайкин, управляющий Луганским филиалом ПСБ.

Финансирование, полученное предприятием АПК на пополнение оборотных средств, можно направить на проведение сезонных посевных работ, уборочную кампанию, покупку горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования, оплату электроэнергии.