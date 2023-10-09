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ПСБ выдал первый льготный агрокредит в Луганской Народной Республике

ПСБ выдал первый льготный кредит клиенту из агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики. Финансирование на пополнение оборотных средств получил сельхозтоваропроизводитель, который занимается растениеводством.

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«Мы понимаем, что для экономики новых регионов, как и для всей России, отрасль АПК, обеспечивающая продовольственную безопасность страны, имеет особое значение. Важную роль в поддержке производителей сельскохозяйственной продукции играет банковская сфера. В ПСБ представители агропромышленного комплекса новых регионов могут получить финансирование не только на пополнение оборотного капитала, но и на инвестиционные цели – для приобретения оборудования и техники, на строительство и модернизацию производства. Агропромышленное кредитование послужит дополнительным импульсом развития одной из базовых для региона отраслей хозяйства», – отметил Дмитрий Чайкин, управляющий Луганским филиалом ПСБ.

Финансирование, полученное предприятием АПК на пополнение оборотных средств, можно направить на проведение сезонных посевных работ, уборочную кампанию, покупку горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования, оплату электроэнергии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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