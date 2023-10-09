Клиенты банка «Открытие» могут онлайн продлить льготный период или перенести платеж по кредитной карте

Теперь держатели кредитных карт могут перенести минимальный обязательный платеж или продлить льготный период в интернет-банке и в мобильном приложении «Открытия» на Android.

Услуга «Пропуск платежа» позволяет перенести минимальный обязательный платеж по кредитным картам «120 дней» и Opencard. Чтобы подключить ее через интернет-банк на главной странице нужно выбрать кредитную карту, нажать «Еще», а затем — «Пропуск платежа». В мобильном приложении выбор сервиса доступен в разделе «Дополнительно» конкретной кредитной карты. Далее в обоих дистанционных каналах необходимо ознакомиться внизу окна с преимуществами и условиями сервиса, нажать «Подключить» и подтвердите подключение SMS-кодом.

Оформление услуги «Продление льготного периода» для кредитных карт позволит не платить проценты дольше, чем предусматривают стандартные условия. В интернет-банке после выбора кредитной карты надо кликнуть «Еще», а затем — «Продление льготного периода». В мобильном приложении опцию можно выбрать в разделе «Дополнительно» конкретной кредитной карты. Услуга будет оформлена после ознакомления с ее преимуществами и условиями и подтверждения подключения SМS-кодом.

Новая версия мобильного приложения на Android доступна на сайте банка.