Реставрация Дома актера в Иркутске идет по графику

Губернатор Игорь Кобзев держит работы на личном контроле.

«В цокольной части завершены работы по устройству стен, благодаря появлению этого этажа площадь здания увеличилась вдвое. На 100% окончены кровельные работы, отреставрированы обрешетка и стропильная система», – пишет глава региона в Телеграм-канале.

По контракту срок окончания реставрации – декабрь следующего года, но подрядчик заверил, что справится раньше.

Напомним, что особняк купца Бутина – объект культурного наследия регионального значения. Здесь сохранились стены, элементы декора. После завершения всех работ в здании их вернут на историческое место.