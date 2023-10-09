Волонтеры проекта «360», инициированного Олегом Дерипаской, очистили от мусора 15 гектаров на Байкале

300 эковолонтеров всероссийского проекта «360» вышли на берег Байкала в районе Большого Голоустного, чтобы привести в порядок территорию площадью более 15 гектаров после завершения туристического сезона. Добровольцы работали в трех локациях: в бухтах Бабушка, Сенная и Синичка, на побережье в пади Семениха и на Сухом озере. Удалось собрать сухие ветки и оставленный на берегах мусор, особое внимание уделили раздельному сбору металла, стекла и пластика, все это отправят на переработку. На побережье рядом с настилами для палаток обустроили 11 костровищ.

Фото: Е. Михайлов

В этом году серия осенних акции стала продолжением ежегодного проекта, который появился еще в 2011 году как корпоративный субботник, организованный по идее Олега Дерипаски. Тогда уборка продлилась 6 часов или 360 минут, так родилось название. За прошедшие годы проект трансформировался в мероприятие федерального масштаба в котором приняли участие уже более 158 тысяч человек, они собрали около пяти тысяч тонн мусора. Всего до конца октября запланировано еще три уборки: в Бугульдейке, на юге Байкала и в Бурятии.

Традиционно акции проходят в партнерстве с нацпарком, в этот раз в качестве одной из локаций было выбрано популярное у иркутян Сухое озеро. Здесь территорию очищали от сухих веток и деревьев для снижения пожарной опасности. В байкальские бухты отправились группы по воде, там убирали оставленный туристами мусор. Волонтеры нашли очень много битого секла, которое уже нельзя отправить на переработку.

Фото: Е. Михайлов

– Здорово, что в настоящее время волонтерские движения, а особенно акция 360, растут. Очень круто, что эти акции освещаются очень активно, потому что так мы рассказываем не только о тех людях, которые это делают, но и о том, как нужно относиться к природе, к Байкалу. Мы вместе с вами растим эти экологические знания у иркутян. Большое Голоустное – любимое место отдыха у жителей региона. То, что с каждым годом берега Байкала, благодаря Эн+, становятся чище, это очень приятно, – Татьяна Гаева, начальник отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Регистрация на первую акцию осеннего сезона проекта закончилась всего за один день. Многие эковолонтеры участвуют в проекте ежегодно. Татьяна Мельник среди них, она пополнила ряды эковолонтеров с 2011 года, нынешняя уборка стала для нее уже 13-й. – Я участвую в акции с 2011 года, когда она только появилась благодаря Олегу Владимировичу. Отрадно видеть, что с каждым годом наш родной Байкал становится чище и чище, а участников акции все больше и больше, – рассказывает эковолонтер. – Экологическое сознание становится важно частью нашей жизни. Это радует, настроение у всех потрясающее, погода нам благоволит.

Фото: Е. Михайлов

– Мне очень нравится, что акция «360» объединила очень большое количество единомышленников, которые готовы тратить свое свободное время и сделать берега Байкала немного чище. Отрадно, что созданная Олегом Дерипаской акция, набирает обороты с каждым годом, и все больше людей хотят в ней поучаствовать, – иркутянка Наталья Хамина.