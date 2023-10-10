Что не так с искусственным интеллектом? Почему так много мифов вокруг новой технологии? Об этом на БРИФ'23 рассказал партнёр практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов.

– Буквально на днях была новость, что наша судебная система хочет использовать искусственный интеллект для вынесения судебных решений. Я думаю, новость многие восприняли неоднозначно. Собственно говоря, вот такая неоднозначность находится в ядре всех решений, связанных с искусственным интеллектом. Как всё новое, применение таких технологий вызывает определённые эмоции. Чаще – страх, что роботы будут принимать решения за нас. А значит, поработят людей. Типовая мифология. Не надо бояться, главное – научиться с этой технологией работать и правильно получать от неё экономический эффект, – пояснил эксперт.