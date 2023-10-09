Над репутацией в интернете чаще всего работает крупный бизнес Иркутска

Практически 3 из 10 крупных компаний борются с негативными отзывами со стороны работников и соискателей в интернете. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Иркутска.

В Иркутска каждая шестая компания работает с негативными отзывами в интернете. Судя по комментариям, чаще всего работодатели вступают в публичный диалог с авторами претензий, дают обратную связь. Нередко представители компаний связываются с администрацией портала с просьбой удалить нелестные отзывы, приводят факты, опровергающие негативную информацию. Еще один путь решения проблемы — мотивировать персонал к написанию положительных отзывов.

Стоит отметить, что большинство работодателей, заинтересованных в хорошей репутации, осознают, что отрицательные отзывы — повод изучить и исправить ошибки в рекрутинге и бизнес-процессах.

Чаще всего с плохими отзывами в интернете борются производственные компании, организации сферы услуг, оптовой и розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса. Компании со штатной численностью от 1000 человек работают с негативом в интернете активнее компаний малого и среднего бизнеса.