Иркутская область станет участником нового нацпроекта

Регион включат в проект «Беспилотные авиационные системы», который начнет работать с 1 января 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Первое совещание, посвященное подготовке к работе, провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Его участниками стали представители региональных министерств, частных компаний и научно-образовательного сообщества Иркутской области, которые уже изучили опыт пилотных регионов по развитию этой сферы. Они приняли участие в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023».

– В соответствии с поручением президента России Владимира Путина все регионы страны обязаны организовать работу по развитию беспилотных авиационных систем. Это очень перспективное направление для развития регионов и экономики. Команда Иркутской области изучила опыт других территорий, познакомились с новейшими технологиями и планами по развитию беспилотной авиации и возможностями применения для разных нужд в нашем регионе. Сейчас нам нужно определить дальнейшие шаги в данном направлении, – сказал Игорь Кобзев.

На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» команда Иркутской области во главе с заместителем губернатора Романом Колесовым разработала проект развития беспилотных авиационных систем в нашем регионе.

Он занял седьмое место среди проектов 85 регионов страны. На основе этого документа губернатор Игорь Кобзев поручил разработать региональную программу развития отрасли беспилотных авиационных систем и их применения для разных нужд на территории Иркутской области. Авторам проекта глава региона вручил награды.

– Сфера использования беспилотных авиационных систем – это транспортная логистика, доставка грузов, осмотр, например, лесных, сельскохозяйственных территорий. Такие системы необходимы для решения государственных задач, работы бизнес-структур. Федеральный бюджет с 2025 года намерен предоставить региону средства на создание инфраструктуры для создания беспилотных авиационных систем. За это время мы должны быть готовы с точки зрения кадрового потенциала, научно-образовательного, и инфраструктуры, – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.