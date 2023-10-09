«ИНК-Капитал» подписала соглашение о сотрудничестве в сфере развития молодежной политики в Усть-Кутском районе

В рамках VII Международного Байкальского риск-форума АО «ИНК-Капитал», министерство по молодежной политике Иркутской области и Усть-Кутское муниципальное образование подписали 3-стороннее соглашение о сотрудничестве.

Документ подразумевает создание условий для развития личностного потенциала и самореализации молодежи; проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в обсуждение существующих проблем района и поиска путей для их решения, а также выявление активной и творческой молодежи.

Подписание документа состоялось в рамках Молодежного дня БРИФа. Это отдельная программа форума, рассчитанная на талантливых молодых специалистов, интересующихся темой устойчивого развития. Программа Молодежного дня предусматривает лекции экспертов, мастер-классы, неформальное общение с руководством компаний, представителями власти.

— Международный Байкальский риск-форум является платформой для активных и целеустремленных молодых людей, которые хотят внести свой вклад в развитие страны. Он способствует формированию лидерских качеств, развитию профессиональных навыков и расширению кругозора участников. У молодых людей есть возможность поделиться своим опытом, знаниями и идеями, а также найти единомышленников и партнеров для реализации своих проектов, — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

В этот же день были озвучены итоги грантового конкурса «Молодежь PRO Север», на который были представлены проекты, направленные на формирование и продвижение бренда северных территорий. Главная цель – привлечь и удержать молодежь на этих территориях. Победительницей стала Мария Гуменникова, она получила грант от «ИНК-Капитал» на 250 тысяч рублей, средства она направит на реализацию своего проекта.

VII Международный Байкальский риск-форум проходил в Иркутске со 2 по 6 октября. Основными темами форума в этом году стали промышленная экология и социальная партнерство. БРИФ 2023 собрал более 1700 участников очно и онлайн, а также 200 спикеров со всей России. Прямые трансляции форума посмотрели более 47 тысяч раз.