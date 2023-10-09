«В Усть-Кут сейчас приезжают квалифицированные кадры со всей страны». Александр Дядькин – о новых перспективах для бизнеса

Строительство Иркутского завода полимеров идет полным ходом. Масштабная стройка привлекает огромное количество людей, требует развития соответствующей инфраструктуры и открывает новые возможности для малого бизнеса.

– Вы не поверите, но в Усть-Кут сейчас приезжают квалифицированные кадры со всей страны – от Калининграда до Владивостока, – рассказал на БРИФ'23 заместитель директора строящегося Иркутского завода полимеров Александр Дядькин. – При всех плюсах вахтовых посёлков, есть люди, которые готовы приехать надолго и развивать регион. И таких людей много. Приезжают семьями, с бабушками, с дедушками, у кого-то есть дети. В свою очередь, и сама компания заинтересована в развитии территории, планирует строить инфраструктуру, чтобы привлечь технически грамотный персонал для работы вдолгую.

Новая стройка, по мнению Александра, открывает большие возможности и перспективы, на которые малому бизнесу стоит обратить внимание уже сейчас.

Среди перспективных направлений для малого и среднего бизнеса заместитель директора назвал частную медицину, бьюти-сферу, клининг, кадровые агентства по поиску домашнего персонала, частные детские сады, агентства по организации детского досуга и праздников, пункты проката спортинвентаря, места семейного отдыха, точки общепита. Эти услуги будут востребованы в жилом микрорайоне, который строится для будущих сотрудников завода. Часть готовой недвижимости планируется отвести под коммерческие площади.

– Что надо сделать малому бизнесу? Во-первых, прийти к нам в гости, познакомиться с заводом. Мы организуем туры. Во-вторых, мы готовы рассказать, в чём нуждаемся, какие услуги готовы законтрактовать уже сейчас на длинную перспективу.