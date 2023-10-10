Эксперты назвали причины ажиотажа на рынке складской недвижимости

На рынке складской недвижимости Московского региона наблюдается острый дефицит свободных площадей, показатели опустились до минимума 2012 года.

Эксперты связывают это с ростом деловой активности, особенно со стороны игроков из сферы электронной коммерции.

– С рынка довольно быстро уходят свободные складские блоки, и на сегодняшний день уровень вакантных площадей составляет всего 0,5% или 117 тыс. кв. м, что на 501 тыс. кв. м меньше значения, зафиксированного на конец прошлого года. Тем самым, объем свободных площадей вернулся к показателям 2012 года, – отмечают эксперты Nikoliers.

По их оценкам, тренд на сокращение свободных площадей продолжится до конца года.

В связи с дефицитом средневзвешенная базовая ставка аренды увеличилась на 35,7% по сравнению с концом 2022 г. до пиковых 7 875 руб./кв. м/год без НДС и OpEx.

Виктор Афанасенко, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers:

– В настоящий момент мы наблюдаем ажиотажный спрос на складские площади, некоторые владельцы, имея нескольких претендентов на склад, могут увеличить ставку аренды на 15-25% прямо в ходе переговоров в течение менее 1 мес. Тренд на сокращение свободных складов мы будем наблюдать до конца текущего года, в дальнейшем уровень вакантности будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, мы наблюдаем, что многие компании уже удовлетворили свои потребности в новых площадях. Во- вторых, планы e-commerce по строительству собственных фулфилмент центров в ближайшие год-полтора могут привести к постепенному высвобождению некоторого объема существующих спекулятивных складов, где операторы арендуют площади в ожидании собственных объектов.