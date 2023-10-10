160 или 90? Эксперты БКС подсчитали монетарный курс рубля

Доллар торгуется выше 100 рублей, на рынке всё чаще говорят о новом витке девальвации. Эксперты БКС Мир инвестиций подсчитали, что «монетарный» курс рубля, который представляет соотношение между денежной массой и величиной официальных международных резервов, может составлять от 90 до 160 рублей.

159 рублей

На последнюю отчетную дату (начало сентября) рублевая денежная масса России оценивалась в сумму около 90,7 трлн, а все международные резервы (с учетом заблокированных) — $659 млрд.

– Это дает жутковатый курс 159 руб. за доллар. Однако не все рубли можно реально конвертировать в валюту (срочные депозиты, например), и не все резервы доступны для продажи (позиция на счетах МВФ, например), – поясняют эксперты БКС.

124 рубля

По мнению аналитиков, если взять самую ликвидную часть денежной массы (деньги на счетах, или агрегат М1) и самую конвертируемую часть резервов (иностранная валюта), то монетарный курс снизится до 124 руб.

105 рублей

Однако, какая часть резервов ЦБ реально доступна, сложно сказать. К примеру, после введения санкций сообщалось о потере около половины суммы. Позднее обнаружилось, что из этих $300 млрд удалось арестовать лишь около $100 млрд.

– Это значит, что самая ликвидная денежная масса (порядка 49,7 трлн) обеспечена суммой около $300 млрд. Но это не финальная цифра, ведь ЦБ имеет крупный резерв в золоте, – подчеркивают эксперты. – На долю металла приходится около четверти всех резервов. Он не так ликвиден, как валюта, зато на 100% хранится внутри России и точно доступен. С учетом золота монетарный курс должен быть в районе 105 руб. за доллар.

87-91 рублей

При оптимистичном варианте, когда можно взять ликвидную часть рублевой массы (без депозитов, которые эмитируют сами банки) и максимальный размер международных резервов, то доллар должен стоить 87–91 руб.

– На сегодня это реалистичный курс, который близок к параметрам федерального бюджета на следующий год, – резюмируют эксперты.

На Мосбирже курс доллара 9 октября закрылся на уровне 99,32 руб.