Онлайн-ритейлеров обяжут создать «российскую полку»

Новую версию законопроекта подготовила депутат «Единой России» Татьяна Буцкая. «Известия» ознакомились с ним.

Как писали «Известия», по задумке автора, новые нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года. Все товары на рынке разобьют на отечественные и иностранные. Под определение первых попадут те, которые изготовлены на территории РФ, причем владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы, а бренды товаров – принадлежать гражданам РФ.

Такая норма распространяется не только на стационарную розницу, но и на онлайн-торговлю. Агрегаторы и интернет-магазины должны будут «обеспечить, безусловно, первоочередное размещение предложений» о продаже именно российских товаров. Долю отечественной продукции со временем определит Минпромторг, но она должна быть не более 50% или 50 первых карточек товаров, а исполнение таких правил должен будет контролировать Роспотребнадзор, уточнила автор в тексте документа.

В РФ есть мощные производства и сильные бренды – это бытовая химия, косметика, парфюмерия, средства гигиены, отмечается в пояснительной записке.

Но отечественные предприятия подчас слабо представлены в рознице, в результате их мощности недозагружены. В итоге наши граждане имеют мало возможностей познакомиться с российской продукцией. Тогда как на полке доминируют иностранные бренды и те марки, которые в 2022 году внезапно стали отечественными. Они до сих пор продолжают пользоваться ресурсами транснациональных компаний и могут вернуться под их контроль, подчеркивается в документе.

Напомним, что оборот продаж на Wildberries вырос на 94% по итогам первого полугодия. Общее число заказов на Wildberries в 1 полугодии 2023 г. превысило 1,3 млрд (+119% год к году). Оборот от продаж товаров и услуг (GMV) в 1 полугодии 2023 г. увеличился на 94% до 1,221 трлн руб. Во 2 квартале 2023 г. оборот компании достиг 644,172 млрд рублей (+89% год к году).

В компании отмечают, что наиболее динамичными темпами в 1 полугодии 2023 г. росли объемы покупок жителей Дальнего Востока (+217% год к году), Северного Кавказа (+210%) и Сибири (+144%). Росту продаж онлайн-площадки способствует развитие логистической инфраструктуры.