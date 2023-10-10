Сотрудницы ИркАЗа стали призерами премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

В Москве вручили премии трем талантливым женщинам Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Финалистки конкурса получили награды третьей международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» в разных номинациях.

Церемония награждения прошла в Общественной палате РФ. Всего в финал премии этого года вышли 120 женщин из 57 компаний.

В номинации «Эколог года» финалисткой стала директор по экологии ИркАЗа Ольга Савичева. Она за последние три года реализовала крупный проект в сфере экологии и охраны окружающей среды.

Победу в номинации «Инноватор года» одержала начальник службы качества ИркАЗа Наталья Портнова благодаря тому, что реализовала проект по оптимизации процессов завода.

А руководитель пресс-службы ИркАЗа Екатерина Видасьева вышла в финал премии в номинации «Внутрикомм года» за счет внедрения крупного проекта по внутренним коммуникациям на предприятии.

- Хочу выразить слова огромной благодарности организаторам конкурса. Конкурс дает прекрасную возможность поделиться своими достижениями в профессии, узнать об успехах других прекрасных сотрудниц горнодобывающих профессий. Для меня победа стала приятным удивлением.

Я горжусь, что я работаю в нашей компании, в профессиональном и классном коллективе. Благодаря только слаженной командной работе возможно добиться таких успехов, - поделилась Наталья Портнова, начальник службы качества Иркутского алюминиевого завода.

Напомним, премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» была учреждена ассоциацией Women in Mining Russia. Ее цель – отметить достижения профессионалов, которые привнесли значительный вклад в развитие горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслей и являются примером для коллег, ведут активную социальную и благотворительную деятельность