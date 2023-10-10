Льготы могут предоставить растущему бизнесу

С 2025 года в России появится новая категория предпринимательства – МСП+. Об этом узнали «Известия».

Власти обсуждали введение промежуточной категории бизнеса МСП+ на стратегической сессии правительства в сентябре. Речь идет о компаниях, которые уже выросли из системы поддержки малых и средних предприятий, но еще не доросли до крупных, отметил глава Минэка Максим Решетников. Новые условия необходимы, чтобы обеспечить плавный рост, при котором организации не будут терять весь объем помощи одновременно.

Категория МСП+ будет введена в 2025 году после президентских выборов и принятия нового нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2025–2030 годы, рассказал «Известиям» на Московском финансовом форуме президент «Опоры России» Александр Калинин, который принимает участие в обсуждении этих перспектив. Это подтвердили еще два источника, близких к правительству.

В России действует градация бизнеса: микро-, малые, средние и крупные предприятия. К первым относятся компании, в которых 15 наемных сотрудников, а годовой доход – до 120 млн рублей. Малые могут насчитывать от 16 до 100 человек в штате, а годовой доход фирмы не должен превышать 800 млн. Для средних критерии такие – от 101 до 250 сотрудников, годовой доход – до 2 млрд. Субъекты МСП пользуются рядом преференций, в их числе: налоговые льготы, пониженные ставки страховых взносов, освобождение от плановых проверок, упрощенный бухучет, субсидируемые кредиты и скидки на аренду госимущества.

Ранее иркутский эксперт заявил о том, что для развития малого и среднего бизнеса необходима качественная деловая среда, которая строится исключительно на доверии. С таким посылом выступил Алексей Егоров, председатель ИРО «Опора России» 3 октября на секции «Малое предпринимательство» в рамках VII Международного Байкальского риск-форума.

Повестка двухчасовой секции была довольно насыщенная – девять спикеров поделились своим опытом, ответили на вопросы участников. Кроме того, выступили представители крупного бизнеса – ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Иркутский завод полимеров» и ПАО «Интер РАО», которые рассказали о своем взаимодействии с МСП, обозначили проблемы и пути их решения.