800 кусков пиццы и 700 порций шашлыка съели гости первого гастрофестиваля от Эн+ в Братске

В минувшие выходные на площади перед Драматическим театром в Братске состоялся первый в городе гастрономический фестиваль «Еда+», его организовала компания Эн+. Событие прошло с огромным успехом, его посетили более 5000 горожан. На лекциях и мастер-классах приглашенных шеф-поваров не было свободных мест. За день были съедены 800 кусков пиццы и 700 порций шашлыка, использованы килограммы кофе. Слова благодарности гости адресовали основателю энергохолдинга Олегу Дерипаске, ведь именно он – идеолог развития сибирских городов, их инфраструктуры: как городской, так и досуговой.

Для гостей фестиваля работала фуд-зона с разнообразными закусками от местных рестораторов «Гнездо», «Лимончелло», «Очень Очень», «Фишка», «Алло, говядина», «Сибирский Мишка», «Додо пицца», «Гриль-хаус». Приглашенные из Красноярска и Иркутска шеф-повара провели лекции о сибирской кухне, чтобы погрузить гостей в тему кулинарии. Старший преподаватель Института гастрономии СФУ Евгений Баранников рассказал о месте Сибири и Красноярска на гастрономической карте страны. Бренд-шеф нескольких ресторанов Константин Полунин приготовил дегустационный сет из байкальских продуктов: пену из голомянки и расстегай с луковым вареньем. Владислава Асхаева из иркутской студии «Анетти» прочел лекцию «Нетипичная Сибирь» и приготовил крем-суп «Капучино» на кедровом молоке с папоротником. Победитель Всероссийского конкурса «chef a la russe» Александр Мордашев представил дегустационные сеты с сибирским акцентом.

– Мы хотели, чтобы это событие было максимально насыщенное, максимально интересное, чтобы вы все получили сегодня огромный позитив, кучу эмоций и, самое главное, чтобы у вас у всех в конце дня было хорошее настроение, – рассказал Евгений Стрелков, директор Братской ГЭС (входит в Эн+).

Гости фестиваля не скрывали эмоций. – Вообще классная атмосфера! Молодцы, что такое придумали в нашем городе, – говорит Анастасия Чупина. – Мероприятия такого масштаба в нашем городе очень мало, почаще бы так. Это классно, круто, молодёжно! Горожанка Ольга Солодкова уверена, что такой фестиваль нужен городу: «Много людей, много знакомых здесь встретили. Вы знаете, в отличии от других городов мы как-то мы мало знаем, где у нас можно просто посидеть и перекусить. Это очень важно! Ну, а теперь многое узнали, многое увидели. От жителей города искренне благодарю компанию Эн+ и Олега Дерипаску за организованный фестиваль и доставленное удовольствие».