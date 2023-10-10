Учителя требуют повышения зарплат

Их могут увеличить за счет окладов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование профсоюза «Учитель».

Мониторинг окладов, установленных правительствами регионов, проводился в октябре 2023 года, авторы исследования ссылаются на открытые документы приказов, опубликованные в системах нормативно-правовых актов. Учитывались учителя с высшим образованием (4-я квалификационная группа) без стажа и категории.

«Результаты мониторинга показывают, что в 40% регионов страны оклады педагогических работников не превышают половины МРОТ (от 3420 до 9580 рублей), – говорится в заявлении профсоюза по итогам исследования. – В 39% регионов оклады от 50 до 75% МРОТ (от 9668 рублей в Курской области до 14 091 рубля в Томской). В 9% регионов оклады от 75 до 100% МРОТ (от 14 449 рублей в Ростовской области до 16 157 рублей в Республике Татарстан)».

Даже в тех субъектах Федерации, где оклады были пересмотрены в 2023 году, повышение произошло только до 10–13 тыс. рублей. Чтобы выжить, учителя работают на 1,5–2 ставки, набирают дополнительную работу в школе, занимаются репетиторством.

«Оклады должны быть не ниже двух региональных МРОТ, а базовая часть зарплаты составлять не менее 90%, – заявили в организации. – Профсоюз «Учитель» подготовил обращение в правительство РФ и Госдуму по поводу необходимости регулярной индексации зарплат педагогических работников. Ссылки чиновников на постоянный рост зарплат в рамках выполнения майских указов мы считаем несостоятельными».

Согласно опросу SuperJob, учителя из Иркутской области должны зарабатывать 90 тыс. рублей в месяц. 30% иркутян хотели бы, чтобы учителя зарабатывали от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. 25% опрошенных назвали достойной зарплату в 80-100 тысяч рублей. 16% уверены, что педагоги школ должны получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, работая на 1 ставку. Таким образом, средняя величина зарплаты учителей, которую россияне назвали достойной, составляет 90 тысяч рублей в месяц.

Мужские оценки достойной зарплаты выше женских: 96 и 91 тысяч рублей соответственно. Горожане до 35 лет считают достойной сумму в 90 тысяч рублей, а те, кто старше, – 97 тысяч. Представления о том, сколько должен зарабатывать школьный учитель, растут с увеличением размера дохода респондентов.