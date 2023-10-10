Губернатор Иркутской области принял участие в общественных слушаниях о разработке стратегии демографической безопасности

Вопрос подняли в свете реализации указа президента по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в указе от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» определил три основные стратегические задачи: снижение смертности, повышение рождаемости, воспитание подрастающего поколения через призму ценностного отношения к собственному здоровью, семье, государству. Правительство Иркутской области организовало работу по реализации указа на региональном уровне. 29 мая 2023 года утвержден план мероприятий. Мероприятия направлены на укрепление традиционных ценностей, обозначенных в указе президента, среди них: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу, – отметил в своем докладе Игорь Кобзев.

В Иркутской области до 2025 года действует подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» государственной программы Иркутской области «Доступное жильё». Приангарье ежегодно привлекает федеральное финансирование для реализации подпрограммы в рамках федеральной государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В регионе реализуется 100 мер социальной поддержки, направленных на поддержку различных категорий граждан, из них 45 – семьям, имеющим детей. Меры социальной поддержки предоставляются в том числе с учетом критериев адресности и нуждаемости семьи. По данным на 1 октября 2023 года, общее количество получателей мер социальной поддержки на территории Иркутской области составляет 693 974 человека, из них 184 338 семей получают меры социальной поддержки на 263 341 ребенка.