Банк «Открытие» запустил акцию «180 дней без процентов!» по кредитным картам

В рамках акции для всех клиентов, оформивших кредитную карту «120 дней» с 8 октября по 29 декабря 2023 года, первый льготный период без процентов и платежей будет увеличен до 180 дней.

«Открытие» вновь запустил популярную у клиентов банка акцию «180 дней без процентов!». В ней могут участвовать как новые, так и действующие клиенты. Оформить кредитную карту «120 дней» для получения увеличенного льготного периоды нужно до 29 декабря 2023 года включительно.

Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет кредитный лимит до 500 тысяч рублей. Держатели могут снимать с карты до 50 тысяч рублей в первый месяц наличными без комиссии, а также без процентов и платежей в льготном периоде.

Оформить карту «120 дней» можно онлайн или в офисе кредитной организации. Заполнение заявки на карту занимает не более 5 минут, а ее одобрение — не более 3 минут.

С полными условиями акции «180 дней без процентов!» и списком всех преимуществ по карте «120 дней» можно ознакомиться на сайте банка.