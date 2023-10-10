Почему кассы самообслуживания выгодны, расскажут на конференции в Сбере

Сбер совместно с ООО «АСФ-Сервис» проведут партнерскую конференцию «Интеграция касс самообслуживания в современные системы учета и управления». Мероприятие пройдет 11 октября в центральном офисе Сбера в Иркутске на ул. Нижняя Набережная, 10.

На конференции эксперты расскажут об инновационных технологиях в области кассовых систем самообслуживания. Кроме того, участникам мероприятия представят сервисы Сберчаевые и биометрию, а также продукты Сберлизинга и Сбертранспорта.

Наталья Марьенко, директор по продажам ООО «АСФ-Сервис»

«Наша конференция предоставит возможность предпринимателям узнать актуальные новое о кассовых системах самообслуживания и последних новинках в этой области. На мероприятии мы продемонстрируем новые технологии и оборудование».

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Международная статистика показывает, что около 50% людей предпочитают приобретать товары в торговых точках, где есть кассы самообслуживания. Сегодня такой вид расчета между покупателем и магазином — тренд, который помогает увеличивать продажи. Участники партнерской конференции Сбера и “АСФ-Сервис” познакомятся с новинками в этом направлении, а также смогут получить консультацию по ключевым инновационным сервисам и продуктам Сбера».

Ссылка для регистрации участников.

Также представят сервис от компании «АСФ» Доставка Horeca.