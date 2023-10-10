Спрос на автокредиты ВТБ в Иркутской области на 70% превысил результат 2021 года

По итогам трех кварталов жители Сибирского федерального округа получили в ВТБ более 10 млрд рублей автокредитов. Этот показатель не только значительно превосходит уровень за аналогичный период прошлого года, но и вдвое больше, чем за весь 2021 год. В Иркутской области объем продаж составил 1,6 млрд рублей.

С января по сентябрь жители региона оформили в банке более 1,6 тыс. кредитов на покупку авто, общий объем сделок составил более 1,6 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает объем выдач за весь 2021 год, который был наиболее успешным для розничного кредитования в отличие от 2022-го, в котором наблюдался спад.

Средний чек автокредита у иркутских заемщиков по итогам девяти месяцев зафиксирован на уровне 1 млн рублей и по сравнению с прошлым годом снизился на четверть.

«В этом году мы отмечаем, что спрос на автокредиты растет каждый месяц. В сентябре, на пике, мы выдали более 330 займов на сумму 336 млн рублей. Дополнительным фактором, подстегнувшим спрос в конце лета, стал рост ключевой ставки – заемщики спешили оформить кредит на «старых» условиях». Большим спросом пользуются кредиты наличными на покупку авто, которые позволяют покупать и новые машины, и автомобили с пробегом у официального дилера или частного продавца», - прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка.

Всего в Сибирском федеральном округе клиенты банка получили более 9,6 тысяч автокредитов на общую сумму 10,2 млрд рублей. Топ-3 регионов по объему продаж стали Красноярский край (2,3 тыс. кредитов на 2,6 млрд рублей), Новосибирская область (1,7 тыс. кредитов на 2 млрд рублей) и Иркутская область (1,6 тыс. кредитов на 1,6 млрд рублей).

В банке прогнозируют, что на фоне ужесточения политики Центрального банка и, как следствие, роста ставок в четвертом квартале интерес россиян к автокредитам может «охладиться». Тем не менее, за счет роста среднего «чека» на фоне корректировки цен на машины выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными.