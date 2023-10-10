Сбер отчитался о прибыли за девять месяцев 2023 года по РСБУ

Она составила 1,1 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Сбер заработал более 1,1 трлн рублей чистой прибыли за девять месяцев 2023 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), следует из материалов банка.

«Чистая прибыль Сбера за девять месяцев 2023 года составила 1,1 трлн руб. при рентабельности капитала в 25,3%. В сентябре Сбер заработал 130,2 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 26%», – отмечается в пресс-релизе кредитной организации.

Ранее более 1500 сотрудников Сбера получили рекордные дивиденды по программе долгосрочной мотивации. Программа существует с 2021 года, ее цель – сохранять, стимулировать и развивать сотрудников, которые оказывают значимое влияние на результат стратегии. Компания помогает им формировать свой инвестиционный доход с использованием надёжного и доходного финансового инструмента.

В этом году доход участников мотивационной программы сложился из двух составляющих: роста стоимости акций Сбера и дивидендов. По итогам 2022 года размер дивидендов составил 25 руб. на каждую акцию, и это стало абсолютным рекордом за всю историю банка.