«Шок в экономике – это хорошо». Какие перспективы для малого бизнеса открыл кризис, обсудили на БРИФ’23

Фото: Андрей Фёдоров

«Шоки в экономике – это хорошо, потому что кризисы открывают новые возможности», – считает министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун. О том, как «более гибкий и подвижный» малый бизнес адаптируется к меняющейся реальности и какие перспективы открывает для компаний строительство крупных объектов и производств в Иркутской области, говорили на секции «Малое предпринимательство» Байкальского риск-форума.

Логистика хромает, ГСМ дорожает, кадры уезжают

– Малому бизнесу всегда было непросто, – отметила в своем выступлении Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области. – В последние три года мы видим, как внешние факторы негативно влияют на МСП. Но есть и позитивные моменты. Шоки в экономике – это хорошо, потому что кризисы открывают новые возможности. Но к ним надо уметь адаптироваться, а еще лучше готовиться.

Министр назвала несколько основных рисков, которые сегодня возникают у малого и среднего бизнеса. Это, прежде всего, проблемы с логистикой. Экспортные потоки переориентировались на Юго-Восточную Азию из-за закрытия западных рынков, в результате восточный полигон перегружен. Есть проблемы с поставками леса и угля. Наталья Гершун заявила, что в последние три года правительство области совместно с железной дорогой в ручном режиме распределяет транспортную пропускную способность между стратегическими партнерами, среди которых большое количество компаний МСП.

Есть сложности в расчетах с иностранными покупателями и поставщиками. Региональный Минэк встречался с крупными банками, которые заявили о своей готовности финансировать проекты малого и среднего бизнеса. Растет также стоимость сырья и ресурсов (удорожание ГСМ). Среди рисков министр отметила еще острый дефицит кадров и производственного оборудования (покупка комплектующих). Возникают трудности у малого и среднего бизнеса сегодня и со сбытом продукции.

– Одна из последних тенденций в сегменте МСП – переориентация на другие рынки, поскольку открылись свободные ниши, – говорит Наталья Гершун. – А это сложности с поиском партнеров, выстраивание новых логистических цепочек. Но, в отличие от крупного бизнеса, малый и средний подвижен и гибок. Как показали годы пандемии и санкций, он способен быстро перестроиться, и это его главное конкурентное преимущество.

По информации министра, правительство области два с половиной года активно меняет законодательство, снижая налоговую нагрузку на разные сектора МСП. В приоритете компании, которые занимаются инвестированием и модернизацией своих производств. В настоящее время готов и направлен в Законодательное Собрание законопроект о новых региональных налоговых льготах. На ставку в 1% или 5% могут рассчитывать социально-ориентированные предприятия и субъекты инвестиционной и научной деятельности. Предусмотрен инвестиционный налоговый вычет для тех, кто занимается своей модернизацией. Компании смогут вернуть тот объем инвестиций, который они вложили на протяжении трех лет (не менее 90% от инвестиций). Вычет распространяется на предприятия оборонно-промышленного комплекса, пищевого производства, индустриальные парки и те компании, которые входят в кластеры и занимаются кооперацией.

– Внедрение офсетных контрактов со стороны государства даст гарантированный сбыт для предприятий МСП, – добавила Наталья Гершун. – Заключаться они будут на 10 лет, минимальный объем инвестиций составит 100 млн рублей. Перспективные ниши – социальная сфера, фармацевтика, сельское хозяйство, ЖКХ и транспорт. Мы готовы рассматривать любые предложения от МСП, потому что понимаем, насколько им важен гарантированный спрос. Речь идет, конечно, не о 100% сбыта, но 30% – это доля, которую государство будет гарантировано выкупать.

Экспорт подтолкнет к модернизации

Директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова в свою очередь поделилась информацией о доступных инструментах господдержки. Среди них льготные инструменты финансирования, инженерно-техническая и инфраструктурная поддержка, маркетинг. Центр активно помогает компаниям МСП в поиске новых рынков сбыта, в том числе за рубежом.

Фото: Андрей Фёдоров

– Выигрывает тот, у кого лучше технологии, экономичнее и экологичнее бизнес, – заметила Диляра Окладникова. – Когда предприниматель начинает выходить на зарубежные рынки, он видит аналогичный товар, которые дешевле, чем у него. Начинается анализ, почему и как. В итоге бизнесмены находят свои узкие места, возвращаются обратно, приходят к нам и говорят, что им нужна модернизация, технологический аудит и так далее. Разумеется, мы в этом им помогаем.

Директор Центра «Моя бизнес» считает, что компаниям всегда нужно двигаться вперед, соответствовать требованиям и тенденциям времени. Так, в Иркутской области около 1 тыс. предприятий, занимающихся производством. Центр «Мой бизнес» провел опрос среди 300 компаний. Выяснилось, что 40% из них не представлены в интернете или их сайты работают некорректно. Это сильно сужает возможности МСП.

– Среди ключевых бизнес-тенденций в регионе отмечу импортозамещение, IT – искусственный интеллект и цифровизацию, бережливое производство, которое заключается в эффективном использовании ресурсов и минимизации расходов, консалтинг и образовательные проекты, – акцентировала Диляра Окладникова.

Окружение на доверии

Председатель ИРО «Опора России» Алексей Егоров подчеркнул, что нет каких-то непреодолимых барьеров – все проблемы решаемы. Но есть стоп-факторы развития бизнеса. В частности отсутствие качественной деловой среды.

– Никто не знает, что это такое и что нужно делать, чтобы ее создать, – продолжил Алексей Егоров. – Но когда предпринимателя спросишь, качественная ли деловая среда, он ответит, потому что интуитивно чувствует, какая она. Мое мнение – качественную деловую среду создает доверие. И вот оно измеряется. Есть индекс доверия, который в России составляет порядка 17%. Все мы занимаемся бизнесом и знаем, что у всех колоссальные транзакционные издержки при переводе денег, конвертировании. Доверие может их уменьшить. Другой пример – заключение договора. Без доверия процедура может затянуться на месяц. Если же заключить его за день-два, то деньги быстрее крутятся в экономике. Ведь экономика – это скорость движения денег.

В настоящее время организация «Опора России» работает над стратегией по формированию качественной деловой среды. Немаловажно доверие и при взаимодействии крупных компаний с МСП. По словам Алексея Егорова, если малый бизнес подведет, его накажут, если крупный не выполнит условия договора – ничего не произойдет. Такой подход никак не способствует развитию сотрудничества крупного и малого бизнеса. Председатель ИРО добавил, что компаниям МСП также необходимо кооперироваться, чтобы выступать контрагентами крупных компаний.

Бизнесмен согласился, что проблема с кадрами в последние годы для малого и среднего бизнеса стоит очень остро. Молодежь уезжает из региона. К тому же, чтобы вырастить необходимых специалистов, нужны годы. Диляра Окладникова обратила внимание на студотряды, которые работают в области и к ресурсам которых часто обращается крупный бизнес. Это порядка 4,5 тыс. учащихся вузов и ссузов.

– Здесь несколько плюсов, – говорит Диляра Окладникова. – Если предприниматель берет в штат бойца студенческого отряда, снижаются налоговые отчисления. Другой момент – передача опыта. Пусть через компанию пройдет 100 бойцов студотряда или 200, можно набрать из них костяк из 20 и учить. Если будет привлекательная корпоративная культура, меры стимулирования, в будущем можно закрепить этих молодых людей на предприятии.

Сотрудничество без барьеров

Успешным опытом взаимодействия крупных компаний с субъектами МСП на риск-форуме поделились ООО «ИНК», ООО «Иркутский завод полимеров» и группа компаний «Интер РАО». Главный специалист отдела планирования и контроля конкурсных закупок ИНК Анна Адамец заметила, что компания активно сотрудничает с малым и средним бизнесом – в 2022 году 73% договоров было заключено именно с МСП. В стоимостном выражении их доля, правда, меньше – 45%.

Фото: Андрей Фёдоров

– Мы реализуем политику устойчивого развития и продолжаем внедрять системный подход к управлению цепочкой поставок, уделяя при этом особое внимание субъектам МСП, местному предпринимательству. ИНК заинтересована в развитии эффективного сотрудничества с малым и средним бизнесом, так как МСП – важная категория контрагентов при осуществлении закупочной деятельности, – говорит Анна Адамец. – Наша компания максимально открыта – 90% закупок публикуются на нашем сайте, где большинство участников – это МСП. Следование ИНК принципам прозрачности и открытости предоставляет субъектам малого и среднего бизнеса равный доступ к закупкам, обеспечивает понятную процедуру внесения в реестр поставщиков по номенклатуре.

По информации Анны Адамец, ИНК убрала все искусственные барьеры – участие в закупках для МСП бесплатное, не нужны цифровые подписи и финансовое обеспечение, процедура регистрации простая, не требуется дожидаться результатов аккредитации. Важно и то, что срок оплаты по контракту составляет 30 дней, тогда как у большинства крупных компаний варьируется от 60 до 90. Для повышения качества взаимодействия с МСП при осуществлении закупок Иркутская нефтяная компания намерена проводить обучающие семинары, разработать партнерские программы. Выделен отдельный раздел «Малому и среднему бизнесу» на сайте – в планах ИНК расширить имеющийся раздел и разместить там видеоролик с инструкцией по участию в закупках, определить и опубликовать перечень ТМЦ, работ и услуг, закупаемых у малого бизнеса, внедрить инструменты открытых торгов (аукционы, светофоры). Также ИНК ведет переговоры с правительством области по проведению отрытых встреч с МСП, ярмарок, презентаций и круглых столов.

Новая стройка – новые возможности

Заместитель директора строящегося «Иркутского завода полимеров» Александр Дядькин рассказал о возможностях для малого и среднего бизнеса Усть-Кута, которые появятся с запуском предприятия. По словам Александра обеспечить быт, досуг, комфортную жизнь будущих работников завода без участия предпринимателей будет сложно.

– Реализация такого масштабного проекта требует определенной городской и районной инфраструктуры. В связи с запуском завода в Усть-Куте, по предварительным оценкам, появится дополнительно 3-4 тыс. рабочих мест. Будут востребованы места межсменного отдыха персонала, общежития, услуги общественного питания, легкового и специализированного транспорта, клининг производственных помещений и прилегающих территорий. Помимо этого, потребуются партнеры и в части производства – ремонт и обслуживание динамического, статического и электрооборудования.



Среди перспективных направлений для малого и среднего бизнеса заместитель директора также назвал частную медицину, бьюти-сферу, клининг, кадровые агентства по поиску домашнего персонала, частные детские сады, агентства по организации детского досуга и праздников, пункты проката спортинвентаря, места семейного отдыха, точки общепита. Эти услуги будут востребованы в жилом микрорайоне, который строится для будущих сотрудников завода. Часть готовой недвижимости планируется отвести под коммерческие площади.

Новая стройка, по мнению Александра, открывает большие возможности и перспективы, на которые малому бизнесу стоит обратить внимание уже сейчас.