«Нужен рывок вперёд». Игорь Кобзев о развитии инфраструктуры

В Иркутской области ведётся сразу несколько масштабных инвестиционных проектов. Их успешная реализация невозможна без развития территорий и создания инфраструктуры. «Нужен рывок вперёд», – заявил на БРИФ’23 губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, в Иркутской области реализуется более 180 инвестиционных проектов, объем инвестиций превышает 3 трлн руб.

– Конечно, сегодня нам нужна социальная инфраструктура. На пленарной сессии БРИФа приводилось много разных причин, почему регион отстаёт, но сегодня важно мобилизоваться и сделать. Задача следующего периода – это создание вместе с Иркутской нефтяной компанией проектных решений, проведение мастер-планирования территории Усть-Кута. Там много инвесторов. Усть-Кут, я считаю, не только центр газохимического кластера, но и центр деревянного домостроения, центр лесной продукции с наибольшей добавленной стоимостью.

Глава региона добавил, что сейчас рассматриваются разные варианты строительства на этой территории: где «большие расстояния, можно и индивидуальные дома использовать».

– Важно желание жителей по созданию инфраструктуры. Я готов включиться и сделать так, чтобы была история в интересах жителей.