«Не надо увлекаться искусственным интеллектом». Андрей Дмитриев, SberCIB, – о цифровой трансформации

«Искусственный интеллект может решить любую задачу – пока это миф», «Надо вдумчиво и поэтапно внедрять новые технологии в жизни» – такие мнения озвучил на БРИФ'23 управляющий директор подразделения цифровой трансформации SberCIB Андрей Дмитриев.

Об искусственном интеллекте

– Искусственный интеллект – это новая, по сути, технология. И мы на сессии БРИФа провели дискуссию – существует ли искусственный интеллект? Или это просто математические модели и заранее заложенный сценарий? Либо это действительно искусственный интеллект, который может сам вести себя человекоподобно – ставить себе задачи и решать их. Я считаю, что мы на пути к тому искусственному интеллекту, который описан у фантастов, как некое подобие человека. Есть некоторые эксперты, которые утверждают, что сейчас ИИ – это четырёхлетний ребёнок, в ближайшее время мы получим десятилетнего. Но пока, я считаю, ИИ – это именно математические модели.

О том, каким профессиям угрожает ИИ

– Профессии не исчезнут, они, скорее, трансформируются. Мы затронули профессию проминженеров, которая так ярко возникла год назад как некий ответ на технологию Chat GPT и обсудили с коллегой из Яндекса, что эта профессия, скорее, трансформируется в более сложную. Мы также коснулись темы, нужно ли, например, производственным сотрудникам, владельцам процессов, знать искусственный интеллект, чтобы правильно ставить задачи? Пришли к выводу, что да.

О мифах про ИИ

– Искусственный интеллект может решить любую задачу – пока это миф. Очень сильно зависит от того, где мы его применяем, есть ли действительно бизнес-кейс применения и окупается ли применение искусственного интеллекта.

О рисках применения ИИ

– Есть риски, как у любой технологии. Не надо увлекаться. Если мы берём те же генеративные модели, пока не решена проблема галлюцинации генеративных моделей, когда она производит какой-то результат, она может иногда выдумывать. Чтобы таких ситуаций не было, надо вдумчиво и поэтапно внедрять новые технологии в жизни.