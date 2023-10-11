Почему малый бизнес не готов работать с корпорациями и государством?

Есть предприниматели, которые категорически не хотят работать с крупным бизнесом или с государством. Причины есть, и в них надо разбираться, заявил на БРИФ’23 председатель Иркутского РО «Опора России» Алексей Егоров.

О ситуации в малом предпринимательстве

– Если каждого предпринимателя отдельно спрашивать о состоянии дел, он больше будет оценивать его как ниже среднего, а по совокупности мы видим, что бизнес есть, динамика положительная. Бизнес есть – это, собственно, доказательство того, что всё, хорошо. Конечно, были бизнесы, которые стали бенефициарами ситуации. Например, логистика. Есть бизнесы, которые, напротив, схлопнулись. Например, продавцы автомобилей. Собирательно говорить невозможно. Но в целом, моё убеждение – то, что мы имеем товар на полках, в сервисе всё предоставляется – это заслуга в первую очередь малого и среднего бизнеса.

О сотрудничестве малого и крупного бизнеса

– Этот вопрос за последний год очень серьёзно вошёл в повестку – и в федеральную, и в региональную. На самом деле, малый бизнес не имеет пределов роста. У крупного бизнеса он есть, и поэтому он готов заводить новых контрагентов. Для многих крупный контрагент – статусный, желанный. Но мне приходится иногда слышать и другое: что крупный бизнес ведёт себя не по-партнёрски к малому и среднему бизнесу, может принимать единоличные решения. В первую очередь, это касается расчётов. Когда малый бизнес все обязательства выполнил, а расчёты по формальным признакам затягиваются. А кредиты дорогие. Малый бизнес практически всегда живёт в состоянии околокассового разрыва. У меня есть примеры предпринимателей, которых это из колеи реально выбивало. Есть те, кто по этой причине вынужденно уходил в банкротство.

Я бы призвал крупный бизнес к осознанности. Если он действительно хочет воспитать качественных и ответственных контрагентов, надо быть требовательным по существу договора. Cейчас взаимоотношения рискованные и с государством. Когда не знаешь, получишь 10% рентабельности или срок 10 лет. Поэтому есть предприниматели, которые не хотят работать ни с крупным бизнесом, ни с государством. И при этом на повестке стоит именно этот вопрос. Я считаю, надо разбираться, а почему не хотят работать?

О БРИФе

– Я сторонник того, чтобы развивать деловую среду. Именно такие мероприятия достигают этой цели – сначала надо друг друга узнать, потом познакомиться, а потом и доверять начать. Так доверие и создаётся.